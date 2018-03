Miami deixa de aplicar multa por câmeras em sinal de trânsito

O prefeito de Miami, Francis Suarez, anunciou na última quinta-feira, 1º de março, que a cidade não mais emitirá multas aplicadas pelas câmeras em ultrapassagem de sinal vermelho.

“Os dias de nossos residentes mais vulneráveis ​​estarem sobrecarregados com essas multas onerosas acabaram”, escreveu o Suarez no Twitter.

A medida passou a valer na quinta-feira, mas o motorista que foi multado por uma câmera ao ultrapassar o sinal vermelho antes dessa data ainda precisa pagar o valor.

Em janeiro, a Câmara dos Deputados da Flórida pediu uma vez mais o fim das câmeras nos sinais. Os legisladores que apoiaram a revogação alegaram que as câmeras estão sendo usadas por cidades e municípios como forma de ganhar dinheiro.

Os vereadores da Miami votaram por unanimidade no final do ano passado para encerrar o contrato com a American Traffic Solutions, órgão responsável pelas câmeras e multas aplicadas.

O programa que detecta a infração de trânsito começou em 2010 e contou com o apoio do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida, mas enfrentou litígios dispendiosos desde então.

Aqueles que apoiam o uso das câmeras argumentam que elas ajudam a melhorar a segurança do trânsito. Dentre os que são a favor do uso de câmeras estão detetives de Miami que disseram que as câmeras já forneceram provas valiosas e serviram de dissuasão criminal em algumas áreas da cidade e o Jackson Memorial Hospital e The Miami Project to Cure Paralysis, que costumavam receber financiamento de milhões coletados pelas multas.

No sul da Flórida, Aventura está no cerne da batalha judicial também para acabar com as multas por câmeras. Uma série de ações judiciais fez com que várias cidades do sul da Flórida, incluindo Fort Lauderdale e Hollywood, suspendessem ou encerrassem seus programas.

Com informações do Local 10.

