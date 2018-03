Miami Beach cancela licença de boate que colocou cavalo na pista (com vídeo)

A cidade de Miami Beach cancelou a licença de business de uma boate onde um cavalo foi colocado no meio da pista. Na quarta-feira, dia 7, freqüentadores do Mokai Lounge, em South Beach, viram uma “go-go dancer” usando lingerie preta tentando montar num cavalo branco no meio do público.

O cavalo não estava pronto para a performance e a mulher caiu no chão enquanto um homem tentava controlar o público em pânico.

Vídeos da performance se tornaram virais e defensores de animais pressionaram autoridades a tomarem ações contra a boate e punir os organizadores de evento.

Nesta sexta-feira, dia 9, o city manager de Miami Beach, Jimmy L. Morales, emitiu uma ordem para cancelar o “Business Tax Receipt and Certificate of Use” do MokaiLounge.

“Fiquei ofendido que qualquer pessoa de negócios legítima pudesse pensar que essa fosse uma ação apropriada”, disse Morales. “Essa atividade não foi permitida e assim que soubemos eu instruí funcionários a agirem para remediar a situação”.

Ele citou que o motivo para o cancelamento da licença foi o risco para a saúde pública, bem estar e segurança.

O porta-voz da polícia de Miami Beach, Ernesto Rodriguez, disse que detetives já haviam ouvido a respeito de incidentes similares envolvendo animais na boate e informou que foi aberta uma investigação sobre essas alegações. Com informações de Local10.

Veja um dos vídeos que circulou nas redes sociais:

Baixe nosso app:

Comments