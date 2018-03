MIA adota sistema de reconhecimento facial de passageiros

O Miami International Airport tem trabalhado com mais um dispositivo para aumentar a segurança e agilizar o processo de entrada de estrangeiros no país. Agora, o MIA é o primeiro nos Estados Unidos a usar um sistema facial na entrada dos passageiros.

A novidade foi anunciada na última terça-feira, 27, e vai ajudar as autoridades a identificar com mais precisão o rosto dos passageiros, agilizar a identificação e diminuir as filas no saguão da Imigração.

Segundo Greg Chin, diretor de comunicações da MIA, com o novo sistema, os passageiros devem apresentar normalmente o passaporte aos agentes do Customs and Border Protection e em seguida devem olhar para uma pequena câmera que vai comparar a imagem com a foto no arquivo.

Por enquanto, o software só está sendo usado em passageiros que chegam da Espanha, Portugal, Reino Unido e Alemanha. Os testes começaram em novembro e as autoridades estimaram o atendimento de reconhecimento facial de 10 passageiros por minuto e um montante de seis a oito voos diários.

O Miami International Airport é um dos aeroportos que mais recebe turistas estrangeiros do mundo e o terceiro mais movimentado dos Estados Unidos.

“Devemos equilibrar nossa necessidade de aumentar a segurança, enquanto ainda aceleramos as entradas dos visitantes. Os volumes de passageiros estão em ascensão no Aeroporto Internacional de Miami. Para atender ao crescente desafio de equilibrar o volume de viajantes e a segurança, o CBP fez parcerias com as partes interessadas do setor para aproveitar a tecnologia e os sistemas biométricos”, concluiu Todd Owen, Assistente Executivo do U.S. Customs and Border Patrol.

Baixe nosso app:

Comments