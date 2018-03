Massacre da Flórida é o 18º em escola nos EUA em 2018

O tiroteio na Marjory Stoneman Douglas High School em Parkland, sul da Flórida, na tarde de quarta-feira, 14, já entrou para as estatísticas como o 18º massacre em escola nos Estados Unidos em 2018, segundo a organização Everytown for Gun Safety, que defende o controle de armas no país. O atirador, um ex-aluno da escola de 19 anos, usou um rifle AR-15, matou 17 pessoas e feriu outras 14, de acordo com o Broward Sheriff Office. O número de vítimas pode subir porque ainda há vítimas em estado grave nos hospitais.

O Broward Sheriff Office confirmou as 17 mortes sendo 12 dentro da escola, duas do lado de fora do prédio, uma na Pine Island Rd e duas no hospital. Muitas vítimas foram transportadas para a Broward Health North, e outras para o Centro Médico Broward.

“One-blood” precisa de doação de sangue O negativo após tiroteio em Parkland

O ex-aluno Nicolas de Jesus Cruz, 19 anos, foi capturado poucas horas depois já fora da escola e próximo à sua casa. Levado sob custódia da polícia, foi primeiramente encaminhado para o Broward Health North, mas não estava ferido, segundo as autoridades. Ele foi formalmente acusado e responderá por 17 acusações de assassinato, segundo o BSO.

Um professor da escola disse à mídia local que Cruz já tinha sido identificado como uma ameaça potencial para outros estudantes no passado. Ele foi expulso por mau comportamento e estava proibido de entrar na escola portando mochila. Em redes sociais ele se exibe com facas e armas.

Robert Runcie, superintendente da Broward Schools, denunciou que esse foi “o ataque aterrorizante mais recente da turbulenta história da América com armas”.

De acordo com relato policial, o tiroteio começou por volta das 2:30pm, quando um alarme de incêndio foi disparado pelo próprio atirador para que os alunos saíssem para o corredor e em seguida ouviu-se os tiros. Alunos e professores ficaram trancados nas salas até a chegada da polícia.

Além da polícia de Broward, houve apoio da Força-Tarefa Conjunta do Terrorismo liderada pelo FBI, composta por agentes locais, estaduais e federais.

“Foi horrível”, diz aluna brasileira

A estudante brasileira Melissa Camile, 15 anos, é aluna da escola desde o início do ano e estava dentro da sala no momento do tiroteio e contou ao Gazeta News a aflição e o medo de morrer. “Os professores mandaram todos ficarem quietos e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou foi só gritaria. Eles gritavam com o atirador algo do tipo “larga a arma, vem pra cá, tentando fazer com que ele se aproximasse mais deles”, contou.

Durante os minutos que o atirador ficou dentro da escola, a brasileira conta que várias estudantes gritavam por ajuda e ouviu mais tiros que pareciam ser da polícia, “mas a gente tinha que ficar quieto e não podia fazer nada. Foi horrível”, lamenta.

Segundo Camile, depois de uns 30 minutos os policiais começaram a retirar os alunos de dentro da escola para um local externo seguro. “A gente tinha que correr quando eles davam a ordem. Foi muito tenso”, explica.

Só neste ano, o massacre completou o 6º que feriu ou matou estudantes nos Estados Unidos, e o 18º envolvendo uma arma disparada dentro ou perto de campus dos EUA em 2018, de acordo com a Everytown Research, uma organização sem fins lucrativos que rastreia tiroteios e outros incidentes relacionados à segurança das armas perto das escolas dos EUA.

Baixe nosso app:

Comments