Marisa Monte e Shakespeare

Romeu e Julieta” vai ser encenado como um musical pela primeira vez no Brasil, num espetáculo totalmente embalado por canções de Marisa Monte — “Não Vá embora”, “Amor I love you” e “Velha infância”, entre outras, estão no repertório. A peça conta a história original escrita por William Shakespeare, com o conflito das famílias Montecchio e os Capuletto, mas é atemporal, poderia ser passada nos dias de hoje. A direção é de Guilherme Leme Garcia, com produção da Aventura e tem estréia prevista para março.

