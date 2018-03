Brasileiras levam Ouro e Prata no mundial de Vôlei de Praia, em Fort Lauderdale

As brasileiras Barbara Seixas e Fernanda Berti Alves venceram outra dupla verde-amarela,Taiana De Souza Lima e Carolina Horta Maximo, e ficaram com o Ouro na final feminina do Fort Lauderdale Beach Volley Major Series, sábado, dia 3. As campeãs também faturaram 40 mil dólares em prêmio.

O ouro masculino ficou com os norte-americanos Nick Lucena ePhil Dalhausser. Eles venceram os italianosDaniele Lupo e Paolo Nicolai.

Fotos: Marcio Silva

