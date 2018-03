Mais de 3.500 voos são cancelados pela nevasca nos EUA

As companhias aéreas cancelaram cerca de 3.600 dos 27 mil voos que estavam agendados para esta quinta-feira, 4, devido à tempestade nos EUA.

A tempestade de inverno atravessa a costa leste americana e mais cancelamentos são possíveis também para a sexta-feira, 5, de acordo com o FlightAware.com, o serviço de rastreamento de voos online.

A área de Nova York está entre as mais atingidas e o Aeroporto Internacional John F. Kennedy suspendeu voos a partir de 11 horas da manhã pelo mau tempo. O aeroporto já havia suspendido o funcionamento do AirTrain e ônibus dentro do aeroporto.

A enorme tempestade de inverno subiu a costa leste nesta quinta-feira, com relógios meteorológicos e avisos que se estendem a 1.000 milhas da Carolina do Norte até o Maine. O frio e o vento cortam até 70 mp. Escolas foram fechadas e linhas de energia elétrica foram interrompidas.

O Aeroporto Internacional Newark Liberty teve a maioria dos voos cancelados – 887 no total desde as 11:00 -mais de dois terços de sua programação, de acordo com a FlightAware.

Outros aeroportos com o maior número de cancelamentos foram o Logan em Boston, com 717 cancelamentos; o LaGuardia com 567; e o Kennedy com 399 cancelamentos.

As companhias aéreas orientam aos viajantes para entrar em contato para saber mais sobre as interrupções de voo. Além do cancelamento, as companhias aéreas estão oferecendo isenção nas taxas de mudança de voo.

A American Airlines cancelou 775 voos nesta quinta e emitiu alertas para 35 aeroportos. O serviço de transporte entre LaGuardia e Boston ou Washington, D.C. foram suspensos e todas as partidas de Boston; Hartford, Conn.; e Providence, R.I. foram canceladas.

A Delta Air Lines cancelou mais de 400 voos, principalmente em Kennedy, LaGuardia e Boston. “A retomada das operações aeroportuárias dependerá das condições do aeroporto, do trânsito público e das estradas”, afirmaram as companhias em comunicado.

Flórida tem o inverno mais rigoroso em 30 anos

A onda de frio que bate recordes históricos e atinge os Estados Unidos nos últimos dias continua avançando sobre o país e já causou a morte de pelo menos 11 pessoas nas últimas 24 horas. A Flórida tem batido recorde com a temperatura mais baixa dos últimos 30 anos. Leia mais emFlórida tem o inverno mais rigoroso em 30 anos

