Mais de 200 mil pessoas podem ter sido expostas a caxumba em evento nos EUA

Mais de 200 mil pessoas entre atletas, treinadores e espectadores de 39 estados e 9 países que participaram de uma competição nacional de líderes de torcida podem ter sido expostos a caxumba no mês passado em Dallas, alertaram as autoridades de saúde do estado.

A preocupação das autoridades se deve ao fato de um aumento nos casos da doença nos últimos 10 anos nos Estados Unidos.Pelo menos 56 casos de caxumba foram relatados na Flórida em 2017, um aumento significativo em relação aos anos anteriores, quando foram registrados 10 casos em 2015 e 16 casos em 2016, segundo o Departamento de Saúde da Flórida.

Aproximadamente 230 mil pessoas participaram do National Cheerleaders Association All-Star National Championship, disse C.C. Gonzalez-Kurz, oficial de informação pública da cidade. Mais de 25 mil dessas pessoas eram atletas e treinadores, de acordo com a NCA.

O campeonato foi realizado de 23 a 25 de fevereiro e envolveu participantes de 39 estados americanos. Nenhum caso foi relatado até agora, no entanto, o período de incubação mais curto possível do vírus desde então acabou de terminar, disse o porta-voz da saúde estatal Chris Van Deusen à CNN.

“Se você, seu filho ou qualquer outro indivíduo ligado a este evento tiver experimentado ou tiveram sintomas de caxumba, entre em contato com seu médico e informe-os sobre sua exposição a caxumba”, escreveu Antonio Aragon, do Departamento de Serviços de Saúde do Texas em carta datada de 2 de março e enviada para as academias que participaram do evento.

“Há apenas um pequeno risco para a maioria das pessoas que estavam lá, mas queríamos alertar para que as pessoas observem com mais cautela os sintomas de caxumba”, disse Van Deusen.

Doença viral

A caxumba é uma doença viral contagiosa com sintomas que incluem glândulas salivares inchadas, testículos inchados, febre de baixo grau, cansaço e dores musculares, de acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças. Os sintomas geralmente aparecem 16 a 18 dias após a infecção, mas o período pode variar de 12 a 25 dias.

O vírus é transmitido através de gotas de saliva quando uma pessoa doente com caxumba tosse ou espirra.

Quase 92% das crianças entre 19 e 35 meses de idade recebem a vacina contra a sarampo, caxumba e rubéola, denominada MMR. Uma segunda dose deve ser administrada entre 4 e 6 anos.

