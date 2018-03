Líder da Coreia do Norte já teve passaporte brasileiro falso para obter visto

A imagem de uma cópia de um passaporte brasileiro que teria sido emitido para o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na década de 90, foi divulgada nesta terça-feira, 27, pela agência de notícias Reuters.

O líder norte-coreano e seu pai, Kim Jong-il, teriam tirado passaportes brasileiros de maneira fraudulenta para pedir vistos para visitar países do Ocidente na década de 1990, segundo autoridades. Não ficou claro se os vistos foram emitidos.

Após a repercussão, a embaixada da Coreia do Norte no Brasil se negou comentar o caso e o Ministério de Relações Exteriores do Brasil informou que está investigando.

Emitido em fevereiro de 1996 pela embaixada do Brasil em Praga, o passaporte era válido por 10 anos e teria sido usado por eles na época para viajar ao Brasil, Japão e Hong Kong. O documento foi emitido com o nome de Josef Pwag, com nascimento em São Paulo em 1º de fevereiro de 1983. Não se sabe a real data de nascimento de Jong-un, mas estima-se que nesse ano ele tivesse entre 12 e 14 anos.

Sem revelar a identidade, uma fonte europeia disse à Reuters que ele usaram passaportes brasileiros, que claramente mostram fotos de Kim Jong-un e Kim Jong-il, para tentar obter vistos de embaixadas estrangeiras.

“Isso mostra o desejo de viajar e aponta para as tentativas da família de construir uma possível rota de fuga”, acrescentou a fonte.

