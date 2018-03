Joyce com Chico Pinheiro e Sammy Figueroa no Pinecrest Gardens

O cenário é realmente perfeito. Um teatro íntimo, literalmente no meio de uma floresta tropical, South Motors Jazz at Pinecrest Gardens, vai receber uma verdadeira seleção de artistas da America Latina no sábado, 10 de março, às 8pm.

A banda será liderada pelo lendário percussionista Sammy Figueroa. Considerado um dos melhores do mundo, Sammy já gravou e tocou com Miles Davis, Chaka Kahn, Duran Duran, Mariah Carey e também o nosso Jorge Ben Jor. Ele tem uma vasta experiência, sabedoria enciclopédica de música e uma alegria contagiante quando toca.

Nos vocais, nada menos que Joyce Moreno (foto), considerada uma das maiores intérpretes do mundo por Antonio Carlos Jobim. Indicada quatro vezes ao Latin Grammy, Joyce já gravou mais de 40 álbuns e compôs mais de 400 músicas.

Isso já seria fantástico, mas a noite também vai destacar o guitarrista fenomenal Chico Pinheiro. Indicado ao Grammy, Chico tem sido um dos músicos brasileiros mais bem sucedidos e procurados nos Estados Unidos. Considerado um dos melhores guitarristas de jazz pela revista Downbeat, Chico Pinheiro possui uma criatividade, técnica e talento que impressiona músicos, críticos e platéias no mundo inteiro.

Será realmente uma noite de altíssima qualidade musical dentro de um jardim botânico. Pinecrest Gardens fica na 11000 Red Road em Pinecrest. Ingressos custam a partir de $30 e podem ser adquiridos pelo telefone (305)669-6990 ou no site PinecrestGardens.org.

