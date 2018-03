Jacaré é capturado em frente a apartamento na Flórida

Novamente um jacaré fez visita surpresa em área residencial da Flórida. Desta vez um animal com cerca de 9 pés apareceu em um complexo de apartamentos em Cocoa na última segunda-feira, 27.

A polícia local recebeu uma ligação de vizinhos preocupados sobre o animal que rondava o estacionamento do complexo de apartamentos na 1612 University Lane.

Quando os oficiais chegaram, encontraram o jacaré descansando na grama do lado de fora da porta do apartamento 903.

Um caçador foi chamado para ajudar os policiais a capturar o réptil. Os oficiais do Florida Fish and Wildlife Service disseram que é comum nessa época do ano que os jacarés saiam à procura de água durante o tempo quente.

Leia tambémJacaré é capturado em quintal de brasileira em Margate

Há poucas semanas um outro jacaré foi capturado na piscina de uma casa em Boca Raton.

As autoridades orientam aos moradores que encontram esse tipo de animal perto de casas para não alimentá-lo ou tentar se aproximar dele e chamar imediatamente a polícia ou oficiais do Florida Fish and Wildlife Service.

Com informações do WFTV.

Jacaré gigante é capturado na região central da Flórida

Vídeo mostra policiais removendo jacaré de estacionamento do Winn-Dixie

Baixe nosso app:

Comments