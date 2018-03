Inspetor fecha restaurante do The Catalina Hotel após encontrar baratas na cozinha

Um inspetor estadual exigiu o fechamento do restaurante de sushi dentro do The Catalina Hotel, em South Beach, depois de encontrar mais de 60 baratas dentro do recinto.

O Kung Fu Sushi, localizado na 1720 Collins Ave., em Miami Beach, foi fechado no dia 20 de fevereiro, por 12 violações. Entre elas, o inspetor encontrou baratas vivas debaixo da geladeira, “pequenos insetos voadores vivos” na cozinha, na área de preparação de alimentos e de armazenamento de comidas; acúmulo de substância parecida com mofo dentro da máquina de gelo. Fonte: Local 10.

Baixe nosso app:

Comments