Inspeção encontra baratas mortas em prato de restaurante do sul da Flórida

Uma inspeção da vigilância sanitária estadual encontrou baratas mortas em bandeja de banana frita “plantain chips” no Mi Habana Cafe em Hialeah Gardens, de acordo com os inspetores estaduais.

Foram encontradas várias outras irregularidades também em outros restaurantes no sul da Flórida.

No Asian Buffet & Grill, em Deerfield Beach- o restaurante com maior violação no condado de Broward em 2017 -, de acordo com o relatório de inspeção, além de outras violações, houve flagrante de um funcionário que deixou cair um pedaço de costela em uma mistura de água e detritos no chão e a colocou de volta em um recipiente com outras costelas para serem preparadas.

Foram detectados problemas relacionados à falta de higiene no Luke’s Lobster no Brickell City Centre, em Miami; roedores dentro do La Cuevera Taberna, também em Miami; no Alegria Restaurant no Oakland Park.

No Pup Tent Restaurant, no Lauderhill Mal, a inspeção encontrou mofo na máquina de gelo.

Cerca de 1.000 pequenos insetos também foram encontrados em arroz, farinha, açúcar, milho e feijão na Nirala Sweet House em Sunrise.

Todos os locais receberam ordem para reabrir após limpeza e nova inspeção.

Com informações do Local 10.

