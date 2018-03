Indiana usa sêmen do filho morto e se torna avó de gêmeos

Uma professora indiana de 49 anos conseguiu reviver o filho, morto por um câncer no cérebro em 2016, ao usar o esperma armazenado do jovem para gerar dois bebês gêmeos – seus novos netos, uma menina e um menino.

Com a ajuda de uma mãe de aluguel de 35 anos, a indiana Rajashree Patil conseguiu ter dois netos de uma vez. Os gêmeos nasceram em 12 fevereiro e Rajashree deu o nome do filho ao menino e escolheu Preesha (presente de Deus, em hindu) para a menina.

O médico Supriya Puranik, especialista responsável pelo procedimento de fertilização in vitro do hospital Sahyadri onde foi feito o procedimento, disse que foi uma ação de rotina, porém, com a diferença que era “uma mãe entristecida que queria recuperar seu filho a qualquer custo”.

O filho, Prathamesh, se formou em Engenharia na Sinhgad College of Engineering, na Índia, e fazia mestrado na Alemanha quando foi surpreendido com o diagnóstico do tumor no cérebro em 2013. O tumor era agressivo e ele morreu três anos depois.

O sêmen do jovem havia sido armazenado sob orientação dos próprios médicos antes do início da quimioterapia e da radioterapia, tendo em vista que os tratamentos podem provocar infertilidade.

Depois da morte do jovem, a mãe e hoje avó dos gêmeos, resolveu então usar o sêmen em uma barriga de aluguel. O óvulo foi recebido de uma doadora anônima e o embrião foi implantado em uma parente próxima, por fertilização in vitro.

Prathamesh não era casado e deixou a mãe e a irmã, Dnyanashree, como responsáveis pelo esperma, que foi guardado após a morte dele. “Agora eu tenho meu filho de volta”, disse Rajashree Patil em entrevista à BBC News.

