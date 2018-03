Imigrante chama a polícia pedindo ajuda e é preso pelo ICE

Um imigrante indocumentado casado e pai de três filhos está em processo de deportação depois que ligou para o 911 ao ter sua casa possivelmente sendo invadida por ladrões na semana passada.

Wilson Rodriguez Macarreno foi entregue pela polícia de Tukwila, na região de Seattle, a agentes do Immigation and Customs Enforcement, ao verem um mandado contra o imigrante.

Macarreno está preso e pode ser deportado para Honduras. Ele ligou para o 911 na manhã do dia 8 quando pensou que alguém estava tentando entrar na sua casa. A polícia pegou a identidade de Macarreno e descobriu um mandado de 2004.

Seu advogado, Luis Cortez disse que Macarreno não sabia sobre esse mandado. Quando entrou no país em 2004, o hondurenho teve um encontro com oficiais de imigração, que lhe dariam uma data para comparecer a uma audiência. Mas ele alega que nunca recebeu esse comunicado e perdeu a data. O advogado afirma ainda que o mandado não é criminal, mas administrativo, pelo fato de Macarreno não ter comparecido à audiência.

O juiz emitiu uma ordem de deportação a Macarreno, o que pode acontecer dentro de dias, enquanto seu advogado tenta reabrir o caso.

“Ele está sendo devolvido a um país conhecido como a capital mundial do assassinato. Um lugar do qual ele está longe há 14 anos e algo que ele está com muito medo. Seus amigos e familiares foram brutalmente assassinados em Honduras”, disse Cortez.

A detenção de Macarreno mobilizou a comunidade no subúrbio de Seattle e agora está chamando a atenção nacional e de ativistas, fazendo com que imigrantes tenham medo de chamar a polícia para denunciar crimes.

A polícia de Tukwila afirmou em um evento em resposta aos residentes que não irá mais entregar ao ICE pessoas que tenham esse tipo de mandado administrativo e que irá trabalhar para ganhar novamente a confiança da comunidade. Com informações de Q13Fox e CNN.

