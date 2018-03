ICE prende mais de 200 indocumentados e inspeciona empresas em Los Angeles

Em outra megaoperação, agentes do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) prenderam 212 imigrantes indocumentados que tinham violação com as leis migratórias na região de Los Angeles, além de notificarem mais de 100 empresas por uso de mão de obra imigrante irregular.

Segundo comunicado da agência, do total de presos, 88% eram criminosos condenados. 195 haviam cometido algum tipo de crime – alguns com ordem de deportação expedida – e outros que já haviam sido previamente deportados dos EUA e retornaram. Mais de 50% cometeram crimes sexuais, porte ilegal de armas, agressão e outros crimes menores. Os demais foram detidos por estarem ilegais no país.

Segundo a agência, a operação durou cinco dias, e, além das prisões, foram emitidas 122 notificações para empresas da região que empregam imigrantes irregularmente, sem documentação para trabalhar. Os empresários notificados terão que prestar contas ao ICE sobre a documentação de seus funcionários, caso contrário, poderão ser multados por empregarem imigrantes irregulares.

No ano fiscal de 2017, o ICE realizou 1.360 auditorias em empresas e realizou 139 prisões criminais e 172 prisões administrativas. As empresas foram condenadas a pagar US $ 97,6 milhões em confisco judicial, multas e restituição e US $ 7,8 milhões em multas civis, incluindo uma empresa cujas penalidades financeiras eram o maior pagamento já cobrado em um caso de imigração.

“Porque jurisdições tidas como santuárias para imigrantes como Los Angeles impedem o ICE de prender estrangeiros na comunidade, colocando oficiais, o público em geral e os estrangeiros em maior risco e aumentando a incidentes de prisões colaterais “, disse o vice-diretor da ICE, Thomas D. Homan. “Menos prisões” significam mais prisões na rua, e é por isso que precisamos de mais recursos. 88% dos presos durante esta operação foram criminosos condenados “.

