ICE prende mais de 150 pessoas e critica prefeita no norte da Califórnia

Agentes federais de imigração prenderam, desde o dia 25, mais de 150 pessoas acusadas de violar leis de imigração, disse o Immigration and Customs Enforcement no dia 28. A metade deles tinha condenação por crimes, disse a agência.

No mesmo comunicado anunciando as prisões, o diretor do ICE, Thomas D. Homan, também criticou a prefeita de Oakland, Libby Schaaf, que alertou publicamente contra as operações da imigração um dia antes que elas começaram.

Shaaf emitiu um alerta no sábado, dia 24, e fez uma coletiva de imprensa no dia seguinte, anunciando que ficou sabendo das operações do ICE programadas na Bay Area.

“Estou compartilhando essa informação publicamente não para espalhar o pânico, mas para proteger as pessoas”, ela disse. “Minha prioridade é o bem estar e segurança de todos os residentes – particularmente os mais vulneráveis”.

Mas Homan disse que a decisão de Schaaf foi irresponsável. “A decisão da prefeita de Oakland de publicar sua suspeita sobre o ICE colocou meus oficiais em risco e alertou imigrantes criminosos”.

Homan disse que 864 imigrantes com antecedentes criminais “continuam soltos na comunidade e eu tenho que acreditar que eles puderam fugir graças à decisão irresponsável da prefeita”.

Schaaf respondeu à critica. “Eu não me arrependo de compartilhar essa informação. É direito legal de Oakland ser uma cidade santuário e não quebramos nenhuma lei”. “Sabemos que residentes que seguem a lei vivem com medo de serem presos e deportados todos os dias. Minha prioridade é o bem estar a longo prazo de Oakland, e eu sei que a nossa cidade estará mais segura quando compartilhamos informações que levam a comunidade a uma conscientização”. Com informações da CNN.

Baixe nosso app:

Comments