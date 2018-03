Horóscopo da semana

Para os nascidos entre 21/03 e 20/04

Punhal

Faça sua vida acontecer, não espere que outras pessoas resolvam seus problemas, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Evite conflitos no ambiente de trabalho.

Para os nascidos entre 21/04 e 20/05

Coroa

Não deixe a sua passar, tudo pode ficar muito bom, só depende de teus atos, não reclama, faça. Não abra mão de ser feliz no amor, sem amor nada funciona.

Para os nascidos entre 21/05 e 20/06

Candeias

Crie um ambiente bem favorável para a sua vida profissional, procure ouvir muito, mas fale o que realmente sente isso mostra que você tem uma opinião sobre o que acontece a sua volta.

Para os nascidos entre 21/06 e 21/7

Roda

Não reclame demais da vida, tudo vai dar certo, basta você ter em mente o que realmente as suas prioridades, sem tem medo de errar. Momentos maravilhosos no amor.

Para os nascidos entre 22/07 e 22/08

Estrela

Semana cheia de grandes novidades profissionais, não espere que a sorte bata a sua porta, vá atrás do que é seu. Cuidado com o seu dinheiro, pois está em um período bem complicado de gastos.

Para os nascidos entre 23/08 e 22/09

Sino

Tenha mais tranquilidade em lidar com a família, não adianta querer que as pessoas façam exatamente o que você quer, cada um tem seu jeito de lidar, entenda isso e vai sofrer menos.

Para os nascidos entre 23/09 e 22/10

Moeda

Mudança de atitude é o que você deve ter nesse momento, pois para alcançar grandes conquistas as iniciativas é o mais importante. Não fale demais, segure seus pensamentos.

Para os nascidos entre 23/10 e 21/11

Adaga

Não perca seu tempo com pessoas confusas, faça a sua parte e deixe que cada um cuide do que é seu. Bons momentos em família, coloque sua vida afetiva em dia.

Para os nascidos entre 22/11 e 21/12

Machado

Ouça mais o seu coração, nem sempre deixar a razão tomar conta de você é o melhor que tem a fazer, cuidado com pessoas maldosas, fale menos e ouça mais.

Para os nascidos entre 22/12 e 20/01

Ferradura

Seja mais discreto nos teus planos e projetos, nem sempre quem está ao seu lado está junto com você, entenda essa diferença e terá menos dificuldades na semana.

Para os nascidos entre 21/01 e 19/02

Taça

Divida mais as suas tarefas, você precisa de ajuda, deixe o orgulho de lado, isso não leva a nada, pelo contrário só trás dor de cabeça. Procure ter mais calma com as pessoas que você ama.

Para os nascidos entre 20/02 e 20/03

Capela

Semana favorável para conquistas amorosas, curta os bons momentos á dois, invista mais na sua vida pessoal, a semana pede cuidados com as pessoas que estão próximas a você.

