Horóscopo da Semana

Para os nascidos entre 21/03 e 20/04

Punhal

Procure agir com cautela diante de problemas profissionais, não tem nada pior do que meter os pés pelas mãos seja firme e forte. Aproveite a semana para resolver questões amorosas, está mais do que na hora de ser feliz.

Para os nascidos entre 21/04 e 20/05

Coroa

Não tenha medo do novo, não existe realização sem risco, claro que os pés nos chão é o mais importante, mas como saber se algo vai dar certo ou não senão tentar. Procure ouvir mais o seu coração ele sempre vai ter a resposta certa.

Para os nascidos entre 21/05 e 20/06

Candeias

Brigas não podem deixar sua vida atrapalhada, até porque brigar deve ser coisa do passado, não perca seu tempo com discussões inúteis, sua semana deve ser só de atitudes positivas.

Para os nascidos entre 21/06 e 21/7

Roda

Procure ter mais força diante das dificuldades, dias de chuvas fazem parte da nossa vida, pare de reclamar e comece a olhar para frente, assim tudo vai ficar muito mais leve e fácil de resolver.

Para os nascidos entre 22/07 e 22/08

Estrela

Não perca tempo com aborrecimentos que não pertence a você, pare de comprar problemas de outras pessoas. Quem comanda sua história é você. Semana perfeito para ganhos extras.

Para os nascidos entre 23/08 e 22/09

Sino

Ficar irritada com bobagens é perder tempo, não deixe que sua energia fique abalada por conversas paralelas ou por pessoas que não torcem por você. Tenha mais fé e foco e sua vida vai ser muito mais leve.

Para os nascidos entre 23/09 e 22/10

Moeda

Mudar de atitude diante de uma situação não é sinal de fraqueza é sinal de amadurecimento, orgulho não leva a nada, você precisa estar focado no que é bom e não ficar preso a rótulos.

Para os nascidos entre 23/10 e 21/11

Adaga

Pare de reclamar da vida, não adianta queixas e não ter atitudes quer realmente mudar teus caminhos? Então vá atrás do que é seu e pare de perder tempo com o que já passou. Semana perfeita para novos rumos profissionais.

Para os nascidos entre 22/11 e 21/12

Machado

Dizer não deverá ser seu lema essa semana, pare de querer resolver tudo para todos, cuide mais de você, a vida não espera, ela deve ser vivida intensamente e comece a fazer isso hoje.

Para os nascidos entre 22/12 e 20/01

Ferradura

Não adianta reclamar da sua vida, você que perde as chances de ser feliz, e aprenda que na vida nada é para sempre, só o seu caminho. Faça a escolha certa.

Para os nascidos entre 21/01 e 19/02

Taça

Está na hora de seguir em frente, você está sendo observado e vai ser notado, tudo sairá exatamente como você precisa e merece foco sempre.

Para os nascidos entre 20/02 e 20/03

Capela

Acredite mais em você, não perca tempo com pessoas que só querem sugar sua vida, cuide para que sua energia permaneça com você. Só assim terá energia suficiente para resolver problemas futuros.

