Homem atira e mata duas pessoas em Universidade do Michigan

Pelo menos duas pessoas foram baleadas e mortas por um atirador que abriu fogo dentro do Campbell Hall, edifício da Central Michigan University, na manhã desta sexta-feira, 2.

A polícia emitiu aviso para as pessoas no campus se abrigarem e evitarem a área do prédio. Mount Pleasant Police disse que o suspeito é um homem negro,de 19 anos, que tem aproximadamente 1,60m de altura. Ele está usando jeans de cor amarela, um hoodie azul com uma arma dobrada no cinto.

A mídia local identificou o suspeito como James Eric Davis, Jr., considerado “armado e perigoso”, depois que abriu fogo em campus da Central Michigan University.

Um funcionário da polícia da universidade confirmou à Fox New que o departamento estava monitorando a situação, mas recusou-se a fornecer detalhes. “Nós não sabemos onde ele está”, acrescentou a polícia.

Estudantes e professores receberam alertas de emergência por volta das 9 da manhã desta sexta-feira, de que um tiro havia sido disparado em Campbell Hall. A polícia local disse que duas pessoas foram baleadas.

O governador do Michigan, Rick Snyder, disse que entrou em contato com a polícia local para “determinar o que ocorreu na Universidade Central Michigan”.

A universidade tem cerca de 23 mil alunos. O campus fica em Mount Pleasant, a cerca de 70 quilômetros ao norte de Lansing.

A polícia continua no local. A motivação seria briga doméstica.

