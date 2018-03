High School em Parkland é fechada por tiroteio

*Atualizado às 4:50pm.

A polícia capturou o atirador que matou ao menos uma pessoa e feriu outras dezenas naMarjory Stoneman Douglas High School em Parkland, após relatos de um homem armado no campus, na tarde desta quarta-feira, 14.

O atirador foi levado sob custódia, de acordo com o escritório do xerife do condado de Broward. Funcionários ainda não liberaram a identidade ou o motivo do atirador, mas a polícia disse ser do sexo masculino.

A polícia de Broward informou uma pessoa morta e de 25 a 50 pessoas feridas. Os hospitais da região foram notificados para receber as vítimas.

O presidente Donald Trump enviu uma mensagem aos familiares das vítimas: “Minhas orações e condolências às faminas das vítimas do terrível tiro na Flórida. Nenhuma criança, professora ou qualquer outra pessoa deveria se sentir insegura em uma escola americana”, escreveu.

As autoridades buscam pelo atirador e acreditam que seja um aluno que estava na aula hoje.

A escola fica localizada no 5901 Northwest Pine Island Rd. em Parkland e permanece bloqueada. A polícia de Coral Springs está aconselhando pelo Twitter que as pessoas devem evitar o bairro e as redondezas.

Alguns estudantes e professores permanecem trancados dentro da escola e outros foram acompanhados pela polícia para uma área segura do lado de fora, de acordo com o escritório do xerife de Broward.

Várias pessoas foram levadas para ambulâncias de resgate.

A polícia continua no local.

O governador Rick Scott disse o seguinte em um tweet: “Falei com @browardsheriff Scott Israel, o Superintendente Robert Runcie, do superintendente de browardschools, e o Comissário do FDLE, Rick Swearingen, com relação ao Stoneman Douglas High School. Nós continuaremos recebendo atualizações da aplicação da lei”.

O distrito escolar emitiu a seguinte declaração:

“Perto da demissão hoje na Marjory Stoneman Douglas High School, funcionários e estudantes ouviram o que soou como tiroteio. A escola entrou em um código imediato de bloqueio vermelho. Estamos recebendo relatórios de possíveis lesões múltiplas.

A escola permanece bloqueada.

A aplicação da lei e a Unidade Especial de Investigação do Distrito estão atualmente no local.

O Distrito fornecerá atualizações à medida que mais informações estiverem disponíveis “.

Na escola há cerca de 3.208 alunos matriculados.

Baixe nosso app:

Comments