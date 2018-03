E o mineiro, promotor de eventos, Gilzandro Andrade, comemorou seu aniversário no dia 09 no Baja Café, em Deerfield Beach.

Amigos e a turma do Baja comemoraram com muita música e animação. Cobertura social no gazetanews.com

Parabéns!

Foto: Anderson Esperança

