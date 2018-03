Guarda Costeira apreende 7 toneladas de cocaína em Port Everglades

O Oceano Pacífico oriental continua como uma rota de trânsito para drogas. A Guarda Costeira- e outras agências internacionais – continuam a investigar e fizeram mais uma grande apreensão nesta terça-feira, 13, dessa vez em Port Everglades, sul da Flórida.

A estimativa das autoridades é de que cerca de 14.000 libras de cocaína que chegaram a Port Everglades na manhã desta terça-feira, a bordo do Coast Guard Cutter Hamilton faz parte do resultado de buscas recentes de sete embarcações suspeitas de tráfico de drogas, disseram autoridades.

As drogas descarregadas têm um valor por atacado de cerca de US $ 190 milhões e foram apreendidas por cinco tripulantes diferentes da Guarda Costeira nas costas do México e da América Central e do Sul, de acordo com a agência.

Mais de 24 pessoas ligadas ao contrabando foram detidas, segundo as autoridades. Dezoito foram trazidas para os EUA, enquanto as outras foram levadas para outro país.

O esforço para interromper o tráfico de drogas no Pacífico Oriental envolve inúmeras agências dos Estados Unidos em parceria com parceiros internacionais para localizar, rastrear e, em última instância, abordar as embarcações suspeitas de levar drogas.

“Essas organizações de criminosos transnacionais teriam usado os produtos ilícitos dessas drogas, não só para expandir suas redes, mas para continuar a semear violência, corrupção e uma quebra do estado de direito em todo o mundo”, disse o capitão Mark Gordon, comandante de Hamilton em um comunicado emitido na terça-feira.

A Guarda Costeira informou que as drogas apreendidas serão testadas pelas autoridades federais e, em seguida, serão entregues à US Drug Enforcement Administration para serem processadas para evidências antes de serem descartadas.

Com informações do Sun Sentinel.

Baixe nosso app:

Comments