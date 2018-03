Grupo “Mães de viciados” promove o #BlackBalloonDay contra o uso de drogas

O grupo Addict’s Mom (“Mãe de Viciados”, em tradução literal) que tem mais de 95 mil membros, pede o apoio da comunidade da Flórida para acampanha Black Balloon Overdose Awareness Day 2018 – Dia de Consciência sobre overdose de drogas 2018. Na terça-feira, dia 6 de março, o grupo pede para que, simbolicamente, um balão preto seja pendurado em frente às casas em forma de protesto contra as mortes por overdose.

A campanha pede ainda que as pessoas divulguem nas redes sociais foto do balão preto pendurado usando a rashtag #BlackBalloonDay.

“Nós fazemos isso porque alguém que amamos foi afetado pelo vício ou em homenagem a alguém que você perdeu devido a uma overdose. Nós abraçamos essa causa para oferecer esperança, compartilhar consciência e se juntar a essa causa importante. Acreditamos que o vício não é estigma”, diz o grupo.

A ideia do Addict’s Mom é fazer com que o dia 6 de março seja reconhecido como o dia do “balão preto” em todo o mundo para aumentar a conscientização, dar esperança às pessoas envolvidas que já passaram ou passam pelo problema e informá-las de que não estão sozinhas.

“Nossa missão é oferecer um local de apoio com recursos, grupos especializados de discussão no Facebook e bolsas de tratamento para nossos membros”, afirma.

Os membros do grupo encontram apoio ao manter especialistas na área de vício, além de manter vínculos também com os formuladores de políticas. “Em seus estados de origem, muitos de nossos membros patrocinaram legislação para implementar reformas positivas no campo”, ressaltam.

Prêmios

O grupo está sempre em destaque pela atuação na luta contra as drogas em mídia impressa e online, com histórias de superação já apresentadas na CNN, The Fix e The Establishment e diversos prêmios nacionais de reconhecimento pelo trabalho inclusive pelo governo. Em abril de 2016, recebeu o prêmio Champion of Change do presidente Obama, concedido a pessoas em suas próprias comunidades que demonstram liderança, visão e advocacia em um campo. No sul da Flórida, o grupo recebeu o Lifetime Achievement Award.

Alto índice de mortes por overdose na Flórida

A cada dia, duas pessoas morrem por uso abusivo de opioides no condado de Broward, segundo dados do Broward Sheriff Office. Porém, o número de mortes é maior no condado de Palm Beach. Pelo menos 500 pessoas morreram por overdose de opioides no ano passado no condado. O governador Rick Scott declarou a crise dos opioides uma emergência pública em maio deste ano. Um número recorde de pessoas morreu por sobredosagem no ano passado no condado de Palm Beach. Muitas famílias são destruídas pelas drogas.

