Governo propõe substituir food stamp por cesta básica

O atual governo do presidente Donald Trump anunciou que quer substituir o benefício concedido a cerca de 38 milhões de pessoas que recebem pelo menos $90 por mês – o food stamp – um cartão com dinheiro para compra de alimentos–por uma cesta básica.

De acordo com a proposta anunciada nesta terça-feira, 13, em vez de receber o cartão com benefícios completos, as famílias que participam do Programa Suplementar de Assistência Nutricional (SNAP) entrarão no novo programa “America’s Harvest Box”, que lhes proporcionaria uma caixa de comida.

Dentro da Harvest Box estarão “itens como leite, suco, grãos, cereais, macarrão, manteiga de amendoim, feijão, carne enlatada, ave ou peixe, conservas de frutas e vegetais”. Não ficou claro como o governo faria a distribuição para as famílias.

O argumento do governo é que, além da economia, na caixa iriam somente alimentos nutritivos e 100% de origem americana, produzidos por agricultores nos EUA. Caso aprovado, o projeto entra em vigor no próximo ano e economizaria perto de $130 bilhões em dez anos para os cofres públicos.

O food stamp é entregue em forma de cartão cujo gasto é exclusivo com alimentos nos supermercados e não inclui bebidas alcoólicas. O valor varia dos rendimentos comprovados por família. Para recebê-lo, é preciso também ter o social security.

Com informações da CNN.

Baixe nosso app:

Comments