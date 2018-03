‘Globo Notícia Américas’ fala sobre o perigo dos serviços não autorizados de imigração

O ‘Globo Notícia Américas’ deste domingo, dia 4, viaja ao Canadá para falar sobre o golpe dos “especialistas em imigração”, pessoas não autorizadas a tratar do assunto e trazem problemas para quem está buscando virar cidadão no país.

A situação é comum no Canadá. Segundo os últimos dados divulgados, o governo canadense registrou em 2016 quase o dobro de reclamações sobre serviços de imigração registrados no ano anterior. A reportagem alerta os brasileiros e dá dicas para quem deseja virar cidadão ou dar entrada num visto no país.

Para entrar no clima do Oscar, que acontece neste domingo em Nova York, o programa debate a diversidade em Hollywood. Uma pesquisa divulgada pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, analisou o elenco e a equipe dos maiores lançamentos de 2017 e relevou que a diversidade atrai o público para as salas de cinema.

A reportagem fala ainda do filme “Pantera Negra”, que estreou há pouco mais de um mês nos cinemas, e vem quebrando recordes de bilheteria. A obra está chamando atenção por ter elenco e equipe técnica formados por uma maioria negra, e também por debater questões sociais importantes. Representando essa diversidade cultural, a cantora e atriz brasileira Nabiyah Be é entrevista por Mila Burns, e fala sobre a sua participação no filme.

Ainda neste domingo, a repórter Sandra Coutinho traz as últimas novidades da Casa Branca. Entre as notícias, Hope Hicks, Diretora de Comunicação do governo americano, pediu demissão depois de prestar depoimento sobre as investigações do envolvimento da Rússia na campanha eleitoral de Trump. Ela é a quarta pessoa a deixar o cargo em 15 meses.

