Funcionária de daycare é acusada de abusar de duas crianças em Boynton Beach

A funcionária de um daycare em Boyton Beach está sendo acusada de abuso infantil por dois incidentes.

Amelia Jones, de 31 anos, foi presa pela polícia de Boynton Beach no dia 6 de fevereiro e novamente na segunda-feira, dia 12. Uma mãe disse que notou que sua filha de 3 anos tinha marcas e arranhões em um dos braços, no dia 6 de fevereiro. A menina disse que se comportou mal e por isso a professora puxou-a pelo braço para fazer com que ela escutasse.

A dona do daycare Lighthouse Academy and Child Development Center, Catherine Huber, disse que assistiu o vídeo das câmeras de segurança e notou que a professora pegou a criança pelo braço e a levou ao banheiro, onde ficaram por menos de um minuto, o que vai contra as regras do estabelecimento. Jones foi despedida depois de admitir que estava se tornando muito agressiva.

Quando oficiais estavam investigando o caso, apareceu outro incidente de possível abuso infantil com outra criança. Um vídeo do dia 5 de fevereiro de manhã mostrou Jones “pegando, chacoalhando e levantando uma criança da cadeira fazendo com que ela caísse no chão sem um motivo aparente”, de acordo com um boletim de ocorrência.

Investigadores encontraram duas marcas de arranhões no braço da criança. A criança disse que uma das marcas foi de Jones em um incidente em novembro.

Jones disse a policiais que no incidente do dia 5 a criança estava chorando a manhã inteira e ela ficou frustrada, usando excesso de força para pegar a menina, mas sem a intenção de machucá-la. Ela a levou ao banheiro para acalmá-la.

Jones foi presa e levada para a cadeia de Palm Beach no dia 6 de fevereiro e solta no mesmo dia após pagar fiança de $3 mil dólares.

Ela foi presa novamente no dia 12 em sua casa em Lantana.

O Lighthouse Academy and Child Development Center emitiu o seguinte comunicado:

“Em relação ao incidente ocorrido no dia 5 de fevereiro de 2018 envolvendo dois de nossos alunos, estamos profundamente tristes e desapontados que um funcionário nosso foi capaz de agir de forma tão inapropriada e anti-profissional com as crianças confiadas aos nossos cuidados. Assim que soubemos do incidente através de nossas câmeras de segurança, imediatamente despedimos Amelia Jones e estamos cooperando com as investigações”. Fonte: WPTV West Palm Beach.

