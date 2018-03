Fort Lauderdale recebe a primeira etapa do circuito mundial de Vôlei de Praia

Os melhores jogadores de vôlei de praia do mundo estarão disputando na Flórida, nas areias de Fort Lauderdale Beach, o título da primeira etapa do circuito mundial.

Pelo terceiro ano consecutivo, o vôlei de praia estará acontecendo no local.

Os Campeões Olímpicos e do Mundo estarão lutando no Sunshine State pelo direito de ganhar o primeiro título da temporada e uma premiação de seiscentos mil dólares, o maior valor pago pela Federação Internacional de Vôlei – FIVB.

No ano passado, o Brasil dominou a etapa realizada em Fort Lauderdale, conquistando quatro das seis medalhas em disputa. Saymon Barbosa e Álvaro Filho levaram o ouro para a América do Sul no masculino, enquanto o título feminino foi conquistado por Larissa Maestrini e Talita Antunes.

No entanto, as chances de que novas duplas apareçam no topo do pódio são altas. Larissa e Talita não estarão na Flórida para defender seu título. Talita anunciou recentemente que está tirando uma pausa da praia para ter um bebê. Álvaro e Saymon conquistaram a classificação para a chave principal na última terça-feira, 27, quando bateram a dupla chinesa formada por Wang Y. W. e Zhou. Ano passado a dupla também precisou passar pela classificação antes de chegar ao título.

“É claro que gostaríamos de começar no sorteio principal, mas isso não vai nos atrapalhar”, disse Saymon. “Para mim, isso só mostra que precisamos trabalhar mais do que nunca para atingir nossos objetivos. Mas não vai nos impedir. Eu tenho esse sentimento de déjà vu sobre isso. Haverá obstáculos, é claro, mas estamos preparados para superá-los “.

Os principais concorrentes dos brasileiros devem ser os heróis locais, Nick Lucena e Phil Dalhausser, atuais campeões mundiais, que terão o apoio de uma multidão apaixonada, que promete lotar a Red Bull Beach Arena.

“É o nosso torneio em casa e não podemos esperar”, disse Lucena, de 38 anos, que cresceu jogando nesta praia. “Não há nada como jogar vôlei de praia na Flórida nesta época do ano – especialmente se estiver na sua cidade natal”.

As duplas europeias esperam terminar um jejum de 22 anos por uma medalha de ouro na areia dos EUA. Entre os talentos que atravessaram o Atlântico estão as suíças Anouk Vergé-Dépré e Joana Heidrich.

