Flórida: Senado aprova lei que dá voucher para alunos que sofrem bullying irem a escola privada

A Flórida poderá ser o primeiro estado do país com um programa de voucher para que alunos que sofrem bullying irem para uma escola privada.

Depois de uma votação apertada no Senado da Flórida, a Câmara passou na noite de segunda-feira (dia 5) e a legislação será enviada para o governador Rick Scott.

Se o governador assinar a lei, alunos que são vítimas de bullying ou outro tipo de violência podem se mudar para outra escola pública ou receber um voucher para estudar em uma escola privada.

Essa lei é parte de uma reforma mais abrangente aprovada pelo legislativo. Sob a nova lei, todas as escolas terão que mostrar as palavras “In God We Trust” (Nós Acreditamos em Deus). A nova lei também oferece aula particular para alunos que têm uma má performance no teste de leitura do estado. Fonte: Local10.

