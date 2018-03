Flórida recebe nota ‘F’ para leis de segurança de armas

A campanha Gun Law Scorecard do Giffords Law Center classifica anualmente os 50 estados americanos de acordo com suas leis sobre armas. Os estados com as maiores taxas de morte por armas têm consistentemente leis de armas fracas. Metade dos estados da nação, 25, receberam uma nota F, a última do ranking, e a Flórida foi um deles.

Os dados são do Giffords Law Center to Prevent Gun Violence (Centro de Direito de Giffords para Prevenir a Violência Armada) que lançou na última sexta-feira, 2, a última edição do seu Anual Gun Law Scorecard, que classifica cada estado com base em suas leis de armas.

A abrangente análise dos 50 estados mostra claramente como estados com leis de armas mais fortes, como verificações de antecedentes, ajudam a reduzir as taxas de morte das armas e salvar vidas.

Flórida

A Flórida recebeu um F devido à falta de medidas abrangentes de segurança de armas, segundo a organização. Embora não esteja entre os 10 estados com maior índice de mortalidade por arma de fogo, a Flórida segue fraca em suas leis sobre armas de fogo.

Em 2017, a lei Stand Your Ground da Flórida foi alterada para se tornar ainda mais rigorosa. Embora a alteração tenha sido considerada inconstitucional, está atualmente em recurso. Além disso, o estado ainda não implementou verificações de antecedentes universais ou requer armazenamento seguro de armas de fogo, o que poderia resultar em um maior número de mortes e feridos relacionadas a armas no estado.

As leis das armas continuam a ser um grande debate nesta semana após o tiroteio em massa da Marjory Stoneman Douglas High School que deixou 17 pessoas mortas e mais de uma dúzia de feridos.O Senado da Flórida provavelmente votará mudanças na lei de armas do estado, mas algumas partes, como armar professores e rejeitar proibição da venda de rifles esportivos, ainda são inaceitáveis para algumas pessoas.

Os aspectos do projeto que são altamente apoiados incluem mais recursos para garantir segurança nas escolas e maisrecursos para programas de saúde mental no estado.

Mais de 100 mortes por dia nos EUA

“Todos os dias na América, mais de 100 americanos morrem pela violência armada. Embora esta crise afete as famílias em todas as comunidades, em todos os estados, sabemos que seu preço atinge desproporcionalmente os estados com leis de armas mais fracas”, disse Robyn Thomas, diretor executivo do Giffords Law Center.

Segundo a organização, ano após ano, as pesquisas mostram que os estados que levam a sério a promulgação de leis de prevenção da violência contra armas de fogo mais rigorosas têm uma chance muito maior de reduzir o número de mortes relacionadas a armas de fogo.

Desde 2014, a taxa de mortalidade por armas nos EUA tem aumentado, com as mortes por armas de fogo atingindo 8% de 2014 a 2015 e outras 7% de 2015 a 2016. Isso resultou na morte de 38 mil pessoas em 2016 – o ano mais mortal de mortes por armas desde 1993.

Dos 10 estados com as menores taxas de mortalidade por arma, oito têm algumas das leis de armas mais fortes do país, recebendo um B ou melhor. Todos os oito também votaram pelas verificações de antecedentes de venda privada.

Esses oito estados mais seguros são: Massachusetts; Rhode Island; Nova York; Havaí; Connecticut; Nova Jersey; Califórnia e Washington.

Já os 10 estados com as maiores taxas de morte por armas têm algumas das leis de armas mais fracas na nação – com todos os 10 recebendo um F the Gun Law Scorecard. Eles são, por ordem de mortalidade: Alasca; Alabama; Louisiana; Mississippi; Oklahoma; Montana; Missouri; Novo México; Arkansas e Carolina do Sul.

Estados que subiram no ranking de segurança

Cinco estados – Nova York, Illinois, Califórnia, Massachusetts e Connecticut – receberam mais pontos e subiram na escala de segurança ao promoverem financiamento de programas de intervenção e prevenção de violência armada urbana, que são notavelmente eficazes para salvar vidas.

Outro estado, Oregon, recebeu pontos por decretar uma lei de Ordem de Proteção de Risco Extremo que habilita as famílias e a aplicação da lei a solicitar um tribunal para remover temporariamente armas de pessoas comprovadas em risco para si ou para outros.

Estados que caíram no ranking de segurança

A nota de Nevada caiu de um C para um D porque uma iniciativa de votação aprovada pelos eleitores em 2016, exigindo verificações de antecedentes sobre as vendas privadas de armas de fogo, não foi implementada, segundo o Giffords Law Center. O procurador-geral de Nevada se recusou a deixar a lei entrar em vigor devido a uma disputa com o FBI sobre quem deveria realizar as verificações de antecedentes. Enquanto os eleitores aprovaram firmemente a lei de verificação de antecedentes para ajudar a garantir que pessoas perigosas não possam comprar armas, o procurador-geral, que falou de sua oposição ao requisito durante um discurso na Convenção NRA no ano passado, ajudou a rebaixar a nota do estado e a segurança pública.

Dakota do Norte e New Hampshire também perderam pontos por promulgarem leis de transporte de arma de fogo sem permissão em 2017, o que permite que as pessoas carreguem armas carregadas em público sem autorização ou supervisão, afirmou a Giffords Law Center.

Baixe nosso app:

Comments