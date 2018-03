Florida House vota “text while driving” como ofensa primária

A Flórida House aprovou em votação esmagadora na quinta-feira, 1º de março, a lei que proíbe completamente o uso do celular para envio de mensagens de texto durante condução, passando de infração secundária para primária a infração no estado.

Por 112 votos a 2, a lei foi aprovada, mas ainda não está claro se a medida será sancionada pelo governador Rick Scott devido à oposição no Senado.

Atualmente, a lei da Flórida pune os infratores apenas como uma ofensa secundária. Isso significa que os oficiais devem ver outra violação, como excesso de velocidade, antes de multar um motorista pelo envio de mensagens de texto ao volante.

O senador Rob Bradley, presidente do Senate Appropriations Committee, é contrário à proposta e bloqueou o projeto de lei naquela casa alegando preocupação em dar maior poder à polícia e invasão de direitos de privacidade, porque os agentes podem ter que inspecionar celulares para provar que alguém estava fazendo mensagens de texto, por exemplo. O político entende isso como desnecessário.

“Se você tentar dizer ao oficial:” Não, eu não estava (distraído), “você está em um lugar onde você pode ter que dar seu telefone ao oficial e mostrar o que você está fazendo” disse Bradley. “Eu acho que isso é uma intrusão desnecessária”.

O Senate Appropriations Committee é o último local antes do projeto de lei seguir para o plenário do Senado e depois para sanção do governador.

Por enquanto, a lei não proíbe o envio de mensagem de texto se o motorista estiver parado em um sinal vermelho ou através de um dispositivo de “talk-to-text”, como o Siri do iPhone. O uso do telefone para ver mapas também está liberado, de acordo com a lei.

As sanções são de $30 dólares mais despesas judiciais para a primeira infração e $60 dólares para uma segunda infração.

“Texting while driving” é uma ofensa primária em 43 estados norte-americanos.

Baixe nosso app:

Comments