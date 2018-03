Flórida aumenta salário mínimo para $8,25/h, mas ainda é um dos menores do país

O salário mínimo do estado aumentou 15 centavos e foi de US $ 8,10 para US $ 8,25 a hora no primeiro dia do ano. O aumento é o maior desde 2012, quando o salário aumentou 36 centavos por hora e vem de uma emenda constitucional aprovada pelos eleitores em 2004 exige que o Departamento de Oportunidades Econômicas da Flórida avalie anualmente a taxa com base em mudanças no índice federal de preços ao consumidor.

Enquanto 18 estados aumentam por conta própria o salário dos trabalhadores, o salário mínimo federal permanece inalterado em US $ 7,25 a hora desde 2009, de acordo com um relatório do National Employment Law Project.

Os 10 estados que elevaram o salário mínimo como resultado da legislação ou dos votos da população são: Arizona, Califórnia, Colorado, Havaí, Maine, Michigan, Nova York, Rhode Island, Vermont e Washington, de acordo com o EPI. O aumento médio nesses estados foi de $0.50 por hora de trabalho.

Os oito estados que aumentaram o salário mínimo através de ajustes automáticos da inflação: Alasca, Flórida, Minnesota, Missouri, Montana, Nova Jersey, Ohio e Dakota do Sul.

Maine foi o estado que concedeu maior aumento: passou de $9 para $10 por hora. Enquanto isso, New Jersey, Ohio, Flórida, Alaska, Montana, South Dakota, Minnesota e Missouri tiveram um aumento menor: $0.15 por hora trabalhada, em média.

