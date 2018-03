Fiança de brasileiros acusados de sequestrar o neto é estabelecida em US$3 milhões

O casal de brasileiros acusados de seqüestro do próprio neto teve a fiança estabelecida em $3 milhões de dólares por uma juíza do Texas. A juíza Dena Haovice Palermo emitiu uma ordem permitindo que Carlos e Jemima Guimarães sejam soltos mediante o pagamento de $3 milhões de dólares em fiança. Oficiais disseram que a ordem da juíza está pendente até a audiência de apelação do procuradoria dos EUA junto a um juiz distrital.

O casal é acusado de ajudar sua filha a seqüestrar o filho, Nicolas Brann, hoje com 8 anos, de Houston e levá-lo para o Brasil. O americano Chris Brann, pai do menino, declarou recentemente que se o casal tivesse a fiança estabelecida, ele nunca mais veria seu filho, já que os avós dos meninos têm recursos ilimitados. No entanto, os dois precisaram entregar os passaportes e usarão tornozeleira eletrônica. Eles não poderão ir a estações de ônibus, aeroportos ou órgãos ligados ao governo brasileiro.

Carlos e Jemima foram presos em Miami por autoridades federais no dia 7 de fevereiro ao chegarem ao Aeroporto Internacional de Miami. Eles foram transferidos para Houston no final do mês passado.

Como o caso se arrasta na justiça há anos, a prisão do casal se deve ao fato de o FBI ter apresentado uma queixa criminal contra os dois e a filha no Texas em março passado. Eles são acusados ​​de conspiração e participação no sequestro internacional do neto, que foi levado para o Brasil em 2013 pela mãe, Marcela Guimarães, que obteve pela justiça brasileira a guarda total do filho e nunca mais retornou para os Estados Unidos conforme havia acordado com o ex-marido, Chris Brann, na época. Ambos eram casados e moravam em Houston, no Texas. Com informações de Khou.com.

Baixe nosso app:

Comments