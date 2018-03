Exposição “Land+Body=Escape” traz obras de artistas brasileiros a Wynwood

A exposição Land+Body=Escape, com curadoria deTatiane Schilaro e trabalhos de 15 artistas brasileiros, será inaugurada no dia 10 de março na Art&Art Gallery em Wynwood. Foram selecionados artistas brasileiros com residência em Miami, Nova York, São Francisco, São Paulo e Rio de Janeiro, com importância no cenário internacional, como Alice Quaresma – Bia Monteiro – Maritza Caneca – Talita Zaragoza – Fernanda Frangetto-Mauricio Mallet – Luiz D’Orey – Julia Brandão – Karla Caprali – Rodrigo Moreira – Mateu Valasco – Liene Bosquê – Julia Pontés – Jessica F. Cooke – Gustavo Prado.

Tatiane Schilaro, curadora do evento, destaca que “a exposição Land+Body=Escape pretende criar um espaço para o diálogo entre diferentes práticas propostas por artistas brasileiros em torno de uma temática com longa trajetória na história da arte: a paisagem, seja ela urbana ou não, e o corpo. No entanto, ao invés de expor debates históricos, procura-se dar lugar à práticas que, de alguma forma, escapam das convenções, como a fotografia expandida no espaço ou instalações que fazem referência a como nossos corpos lidam com as redes sociais. Embora a exposição não procure ser um panorama da produção de artistas brasileiros trabalhando nos EUA, ainda assim apresentará trocas inéditas entre artistas espalhados por diferentes regiões desses dois países, criando uma série de leituras transnacionais”.

Local:

Art&Art Gallery | Wynwood

333 NW 23rd Street Miami, FL 33127

Datas:

Opening | Sábado, Março 10, 2018 | 18:30 – 21.30

Período de Exibição | Março 14 – Abril 6

O The55Project, fundado em 2017 porMaria do Carmo Fulfaro e Flavia Macuco, visa promover a arte brasileira nos Estados Unidos através de projetos artísticos com um uma plataforma integrada com componentes sociais e educacionais.www.The55Project.com

