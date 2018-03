Existem muitas ligações entre nosso cérebro e nosso intestino

Nosso intestino tem uma área 40 vezes maior que nossa pele, 2/3 do sistema imunológico se localiza no intestino e lá vivem cerca de 100 trilhões de bactérias. No intestino é produzido cerca de vinte tipos diferentes de hormônios e ele ainda tem um sistema nervoso independente. Com todas essas características ele não poderia ser apenas um fazedor de cocô, não é mesmo? E não é apenas isso.

Os pesquisadores estão chamando essa íntima ligação de eixo Intestino-Cérebro. Essa conexão é feita pelo sistema nervoso que permite uma troca de informações entre eles, como por exemplo o reflexo da defecação. O que existe de interessante nessa conexão é que 10% das informações vão do cérebro ao intestino como em situações de estresse. Se há estresse o cérebro manda uma informação para o intestino e ele quase para de funcionar. Isso para que o sangue possa ser direcionado para regiões mais importantes nesse momento.

Do intestino para o cérebro

Mas, os 90% restantes das informações partem do intestino e vão para o cérebro. Informações sobre o sistema imunológico, sobre os hormônios e sobre tudo que está acontecendo nessa região. Afinal o cérebro fica fechadinho dentro do crânio e se ninguém contar para ele …o cérebro não vai ficar sabendo do que acontece fora dos nossos cinco sentidos. E o mais incrível é que essas informações não serão levadas para qualquer parte do cérebro relacionada a digestão ou nutrição. As informações serão levadas para áreas cerebrais responsáveis pelos sentimentos, emoções, moralidade e autoconsciência. Falando assim dá até medo de comer! Essa relação está sendo muito estudada porque muitos cientistas acreditam que a ansiedade, a depressão e outras enfermidades estão ligadas a síndrome do intestino irritável ou inflamações intestinais.

Estamos aprendendo que o intestino não tem suas funções apenas ligadas à nutrição. Ou aprendendo que a nutrição tem muito mais influencia na nossa saúde do que poderíamos imaginar. Para mim esta é mais uma razão para ter uma alimentação saudável e possivelmente assim garantir também uma saúde mental e emocional. Não é apenas uma questão estética definitivamente.

Baixe nosso app:

Comments