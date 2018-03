EUA planeja fechar parte de agências de ajuda a refugiados

Depois que o Departamento de Estado determinou uma redução na quantidade de refugiados – do teto de 110 mil criado pelo governo do ex-presidente Barack Obama para os 45 mil de 2018-, as agências de reassentamento de refugiados anunciaram então que estão se preparando para fechar mais de 20 escritórios e limitar operações em mais de 40 outros.

Depois da redução, o país não precisa mais de todos os 324 escritórios de reassentamento que funcionavam no final de 2017, concluiu o governo.

As agências de refugiados são administradas por organizações sem fins lucrativos que prestam serviço ao governo dos EUA, proporcionam uma variedade de serviços aos refugiados, como ajudá-los a encontrar casas e empregos e lidar com bancos, assistência de saúde, inscrição em escolas e outras complexidades da vida na nova nação.

O presidente Donald Trump reduziu significativamente o número de refugiados que terão permissão de entrar no país em 2018, com isso, os fechamentos programados, que estão sendo analisados pelo Departamento de Estado para uma aprovação final, devem acontecer em breve.

O teto de refugiados deste ano é o mais baixo desde 1980. Críticos do programa de reassentamento dizem que é mais caro reassentar refugiados nos EUA do que dar ajuda a pessoas deslocadas no exterior, por isso a redução.

“As mudanças consolidarão filiadas menores, reduzirão os gastos e simplificarão as estruturas de administração para ajudar o Programa de Admissão de Refugiados dos EUA a funcionar de uma maneira fiscalmente responsável e sustentável no longo prazo”, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Cheryl Harris, por e-mail.

Com informações da Reuters.

