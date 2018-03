Estreias da semana nos cinemas

Black Panther

Marvel/Disney

Estreia na próxima sexta-feira, dia 16 de fevereiro, Black Panther, o 18º filme da Marvel Studios para o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU – Marvel Cinematic Universe, sigla me inglês). Após a morte do rei T’Chaka, o príncipe T’Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo. T’Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia, a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue, que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás. No elenco estão Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Laetitia Wright, Andy Serkis, Michael B. Jordan, John Kani, Daniel Kaluuya, Danai Gurira, entre outros. A direção ficou a cargo do californiano Ryan Coogler que usou detalhes que fizeram a diferença em todo o filme. Além do sotaque e das lutas que foram baseadas nas artes marciais africanas, outros elementos reforçam a criação de uma cultura única para cada uma das tribos Wakandan, mostrando que o país tem uma mistura de diferentes tribos. Para isso, Ryan trouxe colaboradores de seus longa anteriores como a diretora de fotografia Rachel Morrison, a designer de produção Hannah Beachler e o compositor Ludwig Göransson. Ryan também assinou o roteiro ao lado de Joe Robert Cole.

Early Man

Lionsgate

A nova animação em stop-motion produzida pela Aardman Animations, Early Man, chega as telas grandes na próxima sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo e conseguir de volta sua aldeia. Para consegui-la, eles terão que jogar uma partida de futebol. A animação foi feita pelos mesmos criadores de Wallace & Gromit de 2010 e Chicken Run de 200. No elenco de vozes estão Tom Hiddleston, Eddie Redmayne, Maisie Williams, Timothy Spall, entre outros. A direção é de Nick Park. #EarlyMan

Loveless

Sony Pictures Classics

O filme russo Loveless também estreia na próxima sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Boris, interpretado por Alexey Rozin, e Zhenya, papel de Maryana Spivak, estão se divorciando. Os dois se preparam para suas novas vidas: ele com sua nova namorada, que está grávida, e ela com seu parceiro rico. Com tantas preocupações eles acabam não dando atenção ao filho Alyosha, interpretado por Matvey Novikov, que acaba desaparecendo misteriosamente. O longa dirigido por Andrey Zvyagintsev faturou o grande prêmio do júri no Festival de Cannes 2017. Loveless também é um dos indicados aos prêmios Oscar 2018 na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. #Loveless

1945

Memesha Films

Expande para o sul da Flórida na próxima sexta-feira, dia 16 de fevereiro, o drama 1945 dos estúdios Memesha Films. Em agosto de 1945, uma pequena aldeia húngara se prepara para o casamento do filho de um importante secretário da cidade. Mas um acontecimento estranho os apavora repentinamente: um grupo de judeus ortodoxos chegou na estação ferroviária da cidade portando caixas misteriosas. O medo deles é que tudo aquilo faça parte de algum plano de vingança, pelos atos cometidos na Segunda Guerra Mundial. O longa foi premiado no Miami

Jewish Film Festival do ano passado.

1945 entra em cartaz nas seguintes salas:

Miami: AMC Aventura 24

Broward: The Classic Gateway Theatre, The Last Picture Show/Tamarac

Palm Beach: Living Room Theaters, Movies of Delray, Movies of Lake Worth

The Boy Downstairs

FilmRise

A comédia romântica e dramática The Boy Downstairs estreia na sexta-feira, dia 16 de fevereiro. O longa conta a história de uma jovem mulher que é forçada a refletir sobre seu primeiro relacionamento sério quando ela, sem querer e sem saber, muda para o prédio onde o ex-namorado está morando. No elenco Zosia Mamet, Matthew Shear, Sarah Ramos, entre outros. A direção ficou a cargo de Sophie Brooks que também assinou o roteiro.

