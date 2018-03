O suspense de ficção Annihilation é destaque entre as estreias da semana

Annihilation

Estreia na próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro, o suspense de ficção-científica Annihilation com a atriz Natalie Portman. Baseado no livro homônimo de Jeff VanderMeer, o primeiro da trilogia chamada Southern Reach, o longa acompanha uma bióloga que se junta a uma expedição secreta com outras quatro mulheres em uma região conhecida como Área X, um local isolado da civilização onde as leis da natureza não se aplicam. Lá, ela precisa lidar com uma misteriosa contaminação, animais mortais e ainda procura por pistas de colegas que desaparecem, incluindo seu marido. No elenco também estão Oscar Isaac, Gina Rodriguez, Jennifer Jason Leigh, Benedict Wong, Tessa Thompson, Tuva Novotny, entre outros. A direção ficou a crago de Alex Garland que também escreveu o roteiro. No Brasil, o livro já foi publicado e se chama Aniquilação e é o primeiro da trilogia Comando Sul. #AnnihilationMovie

Game Night

A comédia Game Night também chegas as telonas na próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Max e Annie participam de um grupo de casais que organizam noites de jogos. Quando o irmão de Max, Brooks, chega, ele decide organizar uma festa de jogos de mistério e assassinato, tipo detetive. Quando Brooks é sequestrado, eles acreditam que tudo faz parte da misteriosa brincadeira, levanod os seis amigos a resolver o caso para vencer o jogo, cujo rumo vai se tornando cada vez mais inesperado. No elenco estão Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Sharon Horgan, Billy Magnussen, Lamorne Morris, Kylie Morris, entre outros. A direção ficou a cargo e John Francis Daley e Jonathan Goldstein. Roteiro escrito por Mark Perez. #GameNight

Every Day

Já imaginou acordar em um corpo diferente todos os dias? Essa é a trama do drama romântico Every Day que estreia na sexta-feira, dia 23 de fevereiro. O “espírito” A, acho que podemos chamar assim, tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. E deve se adaptar a seu novo corpo, ainda que somente por um dia. Mas sua triste rotina muda quando acorda no corpo de Justin e acaba se apaixonando pela namorada dele, Rhiannon. No elenco estão Angourie Rice, Justice Smith, Maria Bello, Jeni Ross, Katie Douglas, entre outros. A direção é de Michael Sucsy. O roteiro foi escrito por Jesse Andrews e é basedo no livro homônimo escrito por David Levithan. #EveryDayTheMovie

Hannah

O drama Hannah também chega aos cinemas na próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Hannah, interpretada por Charlotte Rampling, é uma mulher de terceira idade que passa as noites realizando trabalho vocálico em um teatro e os dias servindo de empregada doméstica para uma família emergente, mas seus modos refinados e sua sensibilidade estética logo entregam que em berço de ouro foi criada. O mistério que envolve seu declínio tem a ver com conexões que seu marido teve com o crime organizado. Também estão no elenco André Wilms, Stéphanie Van Vyve, entre outros. A direção é de Andrea Pallaoro que também escreveu o roteiro com Orlando Tirado. #Hannah

