Estreias da semana nos cinemas

Den of Thieves

STX Films

O longa de ação policial, Den of Thieves, também estreia na próxima sexta-feira, dia 19 de janeiro. Em Los Angeles, uma série de crimes coloca em intersecção a vida de dois grupos: a unidade de elite do departamento de polícia local e a equipe de assaltantes de banco mais bem sucedida do estado. Os criminosos planejam um roubo que aparentemente é impossível, no Federak Reserve Bank que está localizado no centro da cidade. No elenco estão Gerard Butler, Pablo Schreiber, O’Shea Jackson Jr., Curtis ’50 Cent’ Jackson, Evan Jones, entre outros. Den of Thieves foi escrito e dirigido por Christian Gudegast. #DenOfThieves

12 Strong

Warner Bros.

Estreia na próxima sexta-feira, dia 19 de janeiro, o filme de ação de guerra 12 Strong. Baseado em fatos reais, o longa retrata um grupo de voluntários que formam um batalhão das Forças Especiais dos Estados Unidos para caçar os terroristas por trás dos atentados de 11 de setembro. Sob a liderança de um novo capitão, a equipe precisa trabalhar com um líder da guerra afegão para derrubar o Taliban. No elenco estão Chris Hemsworth, Michael Shannon, William Fichtner, Taylor Sheridan, Michael Peña, Elsa Pataky, entre outros. A direção é de Nicolai Fuglsig. O roteiro foi escrito por Ted Tally e Peter Craig, baseado no bestseller do New York Times ‘Horse Soldiers’ de Doug Stanton. #12StrongMovie

Forever My Girl

Roadside Attractions

Chegando as telas grandes no dia 19 de janeiro, o drama romântico Forever My Girl. Astro do futebol americano durante a high school, o quarterback Liam, interpretado por Alex Roe, estava pronto para se casar com Josie, papel de Jessica Rothe, sua namorada da escola, mas acaba deixando-a no altar para seguir carreira de cantor country. Depois de muitos anos, agora um cantor famoso, ele volta a sua cidade natal. John Benjamin Hickey, Tyler Riggs, Abby Ryder Fortson, Peter Cambor também estão no elenco. A americana Bethany Ashton Wolf escreveu e dirigiou o lonfa. #ForeverMyGirl

The Final Year

Magnolia Pictures

O documentário The Final Year estreia no sul da Flórida nessa sexta-feira, dia 19 de janeiro. Um olhar sem precedentes sobre a formulação da política externa dos EUA, seguindo os principais membros do governo do presidente Barack Obama nos Estados Unidos nos últimos 12 meses de seu mandato. The Final Year foi dirigido por Greg Barker. Sendo fã ou não do preseidente democrata, esse é um documentário bem interessante que vai fundo na administração da posição mias poderosa do mundo. #FinalYearFilm

Mary and the Witch’s Flower

GKids

A animação Mary and the Witch’s Flower estreia na sexta-feira, dia 19 de janeiro. Mary, uma agitada adolescente japonesa, está prestes a ter sua vida alterada de maneira radical. Isso porque ela acaba achando uma curiosa e desconhecida flor, que lhe concede extraordinários poderes mágicos. Logo em seguida, ela encontra uma vassoura e, ao tocá-la, ela começa a voar. É aí que descobrirá que pode ter se tornado uma bruxa. Baseado no livro The Little Broomstick da escritora britânica Mary Stewart, o roteiro em japoanês foi escrito por Riko Sakaguchi e Hiromasa Yonebayashi e foi adaptado para o inglês por David e Lynda Freedman. #MaryAndTheWitchsFlower

