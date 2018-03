Estreias da semana nos cinema

A Wrinkle in Time

Walt Disney Studios

Entra em cartaz na próxima sexta-feira, dia 9 de março, o novo filme dos estúdios Disney, a aventura A Wrinkle in Time (Uma Dobra no Tempo, título no Brasil). O longa acompanha os irmãos Meg e Charles onde decidem reencontrar o pai, um cientista que trabalha para o governo e está desaparecido desde que se envolveu em um misterioso projeto. Eles contarão com a ajuda do colega Calvin e de três excêntricas mulheres em uma ousada jornada por diferentes lugares do universo. As três “fadas” que ajudam as crianças são intereprtadas por Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Mindy Kaling. Além delas estão no elenco Storm Reid, Deric McCabe, Levi Miller, Gugu Mbatha-Raw, Chris Pine, Zach Galifianakis, Michael Peña, entre outros. A direção ficou a cargo de Ava DuVernay. O roteiro foi escrito por Jennifer Lee e Jeff Stockwell. O longa é baseado no livro homônimo da escritora americana Madeleine L’Engle. A Wrinkle in Time é visualmente maravilhoso, colorido com um figurino de primeira, mas deixa a desejar no roteiro fraco e desconexo. #WrinkleInTime

Gringo

STX/Amazon Studios

Estreia na próxima sexta-feira, dia 9 de março, a comédia de ação Gringo. O longa acompanha o empresário Harold Soyinka e a luta de sobrevivência depois que ele atravessa a limite de cidadão respeitador da lei e se transforma em um criminoso procurado. No elenco estão David Oyelowo, Joel Edgerton, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Thandie Newton, Sharlto Copley, entre outros. A direção foi feita por Nash Edgerton, que é irmão do ator Joel. O roteiro foi escrito por Anthony Tambakis e Matthew Stone. #GringoMovie

The Strangers: Prey at Night

Aviron Pictures

O filme de terror The Strangers: Prey At Night também chega as telonas na próxima sexta-feira, dia 9 de março. A história segue os acontecimentos do primeiro filme. Uma nova família, que está passando o final de semana em parque de casas móveis, começa a receber a terrível visita de três psicopatas mascarados – que têm como único objetivo transformar suas vidas em um inferno e testar todos os seus limites. No elenco estão Bailee Madison, Martin Henderson, Christina Hendricks, Lewis Pullman, entre outros. A direção é Johannes Roberts. Roteiro de Bryan Bertino e Ben Ketai. Esse é pra quem gosta. #TheStrangers #PreyAtNight

The Hurricane Heist

Entertainment Studios Motion Pictures

The Hurricane Heist estreia na próxima sexta-feira dia 9 de março. Sob a ameaça de um furacão, criminosos oportunistas infiltram em prédio do governo americano, onde cédulas velhas são destruídas, para roubar U$ 600 milhões. E quando o furacão passa para a categoria 5 seus planos vão literalmente por água abaixo. Precisando do código de cofre que somente uma das agentes do tesouro sabe, eles fazem de tudo para conseguir. Mas o agente do Tesouro se junta a um meteorologista para impedir a roubo. Ele usa seu conhecimento da tempestade como uma arma para vencer e parar o assalto. No elenco estão Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, entre outros. A direção ficou a cargo do experiente Rob Cohen. Rob é o criador da franquia de sucesso The Fast & The Furious. #HurricaneHeist #MakeItRain

