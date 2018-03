Especial Reggae no programa Café Brasil

O ritmo pode ter sido inventado na Jamaica, mas o reggae realmente criou raízes no Brasil. Desde os primeiros acordes e letras marcantes de Bob Marley and the Wailers, os artistas brasileiros se apaixonaram e se apoderaram do reggae imediatamente. Canções como “Não Chore Mais”, versão de “No Woman No Cry”, e “Vamos Fugir” se tornaram grandes sucessos de Gilberto Gil. Em 2002 Gil até gravou um album inteiro dedicado ao Bob Marley intitulado Kaya N’Gan Daya, gravado nos lendários estúdios Tuff Gong em Kingston. Nos anos 1980 o grupo Cidade Negra (foto) surgiu como uma força a nível nacional do reggae.

Na mesma época o ritmo se misturou aos tambores da Bahia e surgiu um novo gênero, o samba reggae, liderados por Olodum e Daniela Mercury. Do Maranhão, conhecido como a “Jamaica brasileira” veio a Tribo de Jah e Brasília trouxe o Natiruts. Do outro extremo do Brasil, o sul também se apaixonou pelo reggae com Maskavo Roots e Armandinho.

Nos últimos anos surgiram ainda mais grupos fortalecendo o gênero no Brasil, como Seu Cuca, Ponto de Equilíbrio e Onze:20. No domingo dia 25 de fevereiro o programa Café Brasil, com Gene de Souza, vai explorar essa paixão brasileira pelo reggae. Sintonize às 6pm esse domingo pela 88.9FM em Miami, com o aplicativo iHeartRadio – busque WDNA-, ou pelo site www.WDNA.org.

