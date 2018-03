Horóscopo Cigano: Previsões da semana

Para os nascidos entre 21/03 e 20/04

Punhal

Não arrume problema onde não existe, procure ouvir, pensar e depois agir, só assim fará a coisa certa. Nada de usar a razão nas questões amorosas, razão e amor não combinam.

Para os nascidos entre 21/04 e 20/05

Coroa

Semana produtivos financeiramente, bons ganhos e muita energia positiva para conquistas, aproveitem cada minuto e não tenha medo do amanhã.

Para os nascidos entre 21/05 e 20/06

Candeias

Procure agir com bastante cautela nos problemas familiares, só assim evitará complicações futuras, caso contrário terá muita dificuldade de entendimento.

Para os nascidos entre 21/06 e 21/7

Roda

Não faça julgamento desnecessário, tudo acontecerá no tempo certo, deixe o universo agir, e aproveite os bons momentos da vida. Semana favorável para conquistas amorosas.

Para os nascidos entre 22/07 e 22/08

Estrela

Está na hora das mudanças, sua vida está precisando seguir em nova direção, pare de pensar demais, isso afasta grandes oportunidades em sua vida.

Para os nascidos entre 23/08 e 22/09

Sino

Nada de ficar reclamando da vida está na hora de seguir em frente e conquistar teus objetivos, faça o seu melhor sem medo de errar, você está com ótima energia para firmar compromisso.

Para os nascidos entre 23/09 e 22/10

Moeda

Não fale demais sobre teus sonhos e projetos, nem sempre as pessoas estão torcendo por você. Fique longe de problemas familiares, você poderá sofrer conseqüências.

Para os nascidos entre 23/10 e 21/11

Adaga

Aproveite a semana para ir a busca de novos rumos profissionais, nada de ficar esperando sua hora, este é seu momento, então vá em frente e consiga o seu lugar ao sol.

Para os nascidos entre 22/11 e 21/12

Machado

Aproveite ao máximo as boas energias da semana, nada vai fazer você perder o rumo, sai com os amigos, aproveite as oportunidades profissionais e pode até firmar compromisso amoroso.

Para os nascidos entre 22/12 e 20/01

Ferradura

Faça somente aquilo que você realmente quer nada de fazer as coisas por conta de outras pessoas, faça o que realmente seu coração quer e mais nada.

Para os nascidos entre 21/01 e 19/02

Taça

Cuidado para não prejudicar as pessoas que estão a sua volta, essa sua mania de quer tudo do seu jeito pode colocar muita coisa a perder.

Para os nascidos entre 20/02 e 20/03

Capela

Semana favorável para encontrar novos amigos e fazer grandes negócios, tudo está ao seu favor, aproveite cada segundo e terá uma semana produtiva.

Baixe nosso app:

Comments