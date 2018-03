Encontro com a Imprensa

O Embaixador Cônsul Adalnio Sena Ganem reuniu, no dia 6 de março, representantes da mídia comunitária da Flórida no restaurante Coco Bambu, em Miami Beach, para ouvir as sugestões da imprensa e também anunciar novidades para 2018.

Durante o encontro, o Embaixador apresentou algumas medidas que irão melhorar o sistema de agendamento do Consulado, bem como os serviços em diversos departamentos.

Também foi anunciado que o projeto “A Journey Through Brazilian Experiences” será realizado pelo segundo ano consecutivo, onde diversos eventos culturais serão realizados neste ano, com o apoio do Consulado Brasileiro em Miami.

Foto: Bill Paparazzi

Baixe nosso app:

Comments