Emissão de visto por parentesco diminui sob o governo Trump

A quantidade de aprovações de vistos com base no parentesco diminuiu em quase um quarto nos primeiros nove meses de 2017, ficando em cerca de 406 mil, apontaram dados do U. S. Citizenship and Immigration Services(Serviço de Cidadania e Imigração).

A análise mostrou que no mesmo período do ano anterior elas passaram de 530 mil, uma queda de mais de 100 mil no mesmo período em 2016, apesar do número semelhante de pedidos feitos durante os dois períodos.

Até então, essa redução na emissão do visto I-130 (Sponsor Family for a Green Card) não tinha sido verificada e anunciada pelo órgão de imigração e foi feita a pedido da Reuters.

A redução foi ainda maior em casos de vistos aprovados para parentes que não eram familiares de primeiro grau. Estes diminuíram em 70% no mesmo período, passando de mais de 108 mil nos primeiros nove meses de 2016 para 32.500 no mesmo período de 2017.

De acordo com o USCIS há um número limitado de vistos para esta categoria e, por isso, a prioridade são de vistos com disponibilidade mais imediata.

Desde a campanha, o presidente Donald Trump anunciou que os processos de imigração para os Estados Unidos sofreriam mudanças e ficariam mais rigorosos justamente pela segurança e prioridade aos americanos, e essa diminuição na “migração em cadeia”, como é chamada, pode ser resultado de uma série de medidas adotadas para reprimir a imigração ilegal, como os esforços para a construção do muro na fronteira com o México e o aumento de prisões de pessoas que moram no país de maneira irregular.

Para Trump, a migração em cadeia permite que um único imigrante “traga dezenas com graus de parentesco cada vez mais distantes”, e “sem nenhum critério de seleção verdadeiro”, como o de negócios (EB-5) e o de trabalho (H1-B) que também estão sofrendo mudanças.

Com informações da Reuters.

