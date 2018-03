Embaixada dos EUA em Montenegro é alvo de ataque

Um homem não identificado jogou uma granada de mão contra a embaixada dos Estados Unidos em Podgorica, capital de Montenegro, pouco depois da meia-noite de quarta-feira, e depois cometeu suicídio também com um artefato explosivo, informou o governo montenegrino nesta quinta-feira, 22.

Veículos da polícia e agentes com submetralhadoras ainda patrulhavam as ruas perto do prédio da embaixada na manhã desta quinta-feira. As informações são da agência Reuters.

Com o incidente, a emissão de vistos da embaixada foi temporariamente cancelada e cidadãos norte-americanos foram advertidos a manter distância do complexo até nova ordem.

A embaixada não relatou nenhum dano, mas confirmou a ocorrência de uma pequena explosão perto de seu complexo. O Departamento de Estado norte-americano disse que verificações estavam sendo realizadas para garantir a segurança de todos os funcionários.

O governo de Montenegro disse no Twitter que, cerca de meia hora depois da meia-noite de quarta-feira, uma “pessoa desconhecida” cometeu suicídio com um dispositivo explosivo.

“Imediatamente antes, essa pessoa jogou um dispositivo explosivo do cruzamento perto do centro esportivo contra o complexo da embaixada dos EUA”. O dispositivo era provavelmente uma granada de mão, disse.

A polícia está investigando o caso e tentando identificar a pessoa envolvida.

Montenegroé uma pequena e montanhosa república situada nos Balcãs, no Sudeste da Europa, fazendo fronteira com o Mar Adriático a Sudoeste, com a Albânia e o Kosovo a Sudeste, com a Bósnia e Herzegovina e uma pequena língua de terra da Croácia a Oeste, e com a Sérvia a Norte.

