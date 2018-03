Dupla Zé Neto & Cristiano agita a Flórida neste final de semana

Vem aí um dos shows mais aguardados da galera que curte sertanejo. A dupla Zé Neto & Cristiano inicia sua turnê pela Flórida nesta quinta-feira, dia 1º de março, em Orlando, e na sexta-feira, dia 2, agitam o Xtreme Action Park, em Fort Lauderdale.

E tem combo para o sul da Flórida: serão dois shows, duas festas com apenas um ingresso!

Comprando o ingresso para o show da sexta-feira, ganha o show do sábado!

Na sexta, dia 2, o show Zé Neto & Cristiano e no sábado, 3, a festa será por conta do DJ Dennis!

Ingressos a partir de $75 dólares.

Abertura dos portões às 9pm no Xtreme Action Park em Fort Lauderdale.

Mais informações pelo número 321 3009703 ou para compra dos ingressos online, acesse https://www.ameticket.com/

Zé Neto & Cristiano

Naturais do interior de São Paulo e amigos desde a infância, José Toscano Martins Neto (Zé Neto) sempre esteve envolvido com a música sertaneja raiz, influenciado pela família, enxergava em cada canção um estilo de vida a ser seguido. Irineu Táparo Vaccari (Cristiano) entrou no mundo da música através da igreja e sempre participou de corais. Em 2011 lançaram sua carreira profissional.

O álbum, que foilançado pela Som Livre em 2016, conta com 22 músicas no DVD e 17 no CD, incluindo uma regravação de “Diz Pra Ela”, e todas as outras inéditas. A famosa faixa “Eu Ligo Pra Você”, além de muitas outras, como “Seu Polícia” e “Te Amo” que estão entre as mais tocadas do país-, também fazem parte do repertório. O projeto conta também com as participações especiais de Henrique & Juliano na faixa “Estamos Quites”, Humberto & Ronaldo em “Pra Rezar Ninguém me Chama” e Marília Mendonça em “Abaixe o Som”.

Em 2016, a música “Seu Polícia” foi a mais tocada nas rádios Brasileiras.

Baixe nosso app:

Comments