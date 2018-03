Duo Gisbranco lança álbum “Pássaros”

O Duo Gisbranco, formado pelas pianistas e compositoras Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco, lança seu terceiro CD “Pássaros”. O álbum, lançado pela Mills Records, reúne 15 canções compostas por Bianca e Claudia para poemas de Chico César, interpretadas por elas e também por nomes como Mônica Salmaso, Maria João, Sergio Santos e Eugenio Dale.

O universo da poesia se mostra presente em cada uma das 15 faixas, que ganharam arranjos sofisticados ao lado dos músicos Rodrigo “Pacato” (percussão), Fabio Nin (violão), André Mehmari (piano e sintetizador), Jaques Morelenbaum (violoncelo) e José Batista Jr (clarineta e clarone). “Pássaros” levou seis anos para ficar pronto, do início da composição das músicas até a finalização. Produção e direção musical e artística ficaram sob a batuta das duas musicistas, que contaram com o financiamento coletivo para realizar a obra.

Chico César comenta sobre o novo projeto do Duo: “Eu explodi em afeto e recebi um disco encantador. As GisBranco, revelaram-se para, além das virtuoses pianistas, duas grandes compositoras na linha direta de Chiquinha Gonzaga, Rosinha de Valença, Joyce – e cito só mulheres pra lembrar a existência essencial dessas criadoras, das dificuldades e percalços que enfrentam para ter o seu lugar na vida cultural do país.”

