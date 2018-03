Duas pessoas são baleadas no centro de Miami

Em mais uma ocasião de violência na Flórida, um homem foi morto e outro ficou ferido no último domingo, 4, depois de serem baleados enquanto estavam na rua, próximo ao Jackson Behavioral Health Hospital em Miami, segundo informou a polícia.

Moradores e pessoas que passavam pela redondeza relataram terem ouvido tiros e chamaram a polícia por volta de 6:30pm na área 1500, Northwest Eighth Avenue.

A porta-voz da polícia de Miami, Kenia Fallat, informou que ambas as vítimas foram levadas para o Ryder Trauma Center do Jackson Memorial Hospital, a poucos quarteirões do local do tiroteio.

Alfonso Artice, 30, foi identificado pela polícia como o homem que morreu e a vítima sobrevivente está em condição estável, de acordo com o hospital.

Segundo testemunhas, o atirador fugiu em seguida. A polícia busca por ele e investiga a motivação do crime.

“Nós sabemos que as duas pessoas estavam de pé do lado de fora do hospital quando foram baleadas. Agora, nós estamos apurando o motivo. Se foi um assalto ou se a pessoa que atirou já conhecia as vítimas”, disse a polícia.

A polícia pede a qualquer pessoa com informações sobre o crime e o atirador para denunciar ao Miami Dade Crime Stoppers, pelo número 305-471-TIPS.

Legisladores da Flórida discutem sobre o controle de armas no estado. Nesta segunda-feira, 5, após votar contra a proibição de armas, o Senado envia para a Câmara a proposta de lei para proibir armas do tipo rifles esportivos e também o aumento da idade para compra de 18 para 21 anos.

