Drake lança clipe filmado em Miami

O cantor canadense Drake lançou o clipe de “God’s Plan”, música que ficou por três semanas no topo da Billboard Hot 100, e que está presente no EP “Scary Hours” lançado recentemente. Nas filmagens, o cantor aparece visitando escolas, universidades, abrigos e instituições de Miami presenteando as pessoas com doações. Assinado por Director X, o clipe começa informando: “O orçamento deste vídeo foi de US$ 996.631,90. Nós demos tudo aos outros. Não contem à gravadora”.

Algumas das boas ações chamaram a atenção da mídia internacional antes do lançamento do clipe. Segundo o Miami Herald, ele doou US$ 25.000 para uma escola de ensino médio e o E! News informou que o artista apareceu em um supermercado local e pagou US$ 50.000 em compras.

O cantor também aparece visitando o campus da Universidade de Miami, onde surpreendeu os estudantes com uma bolsa de estudo de US$ 50.000; além de fazer doações de US$ 10.000 para a Frost School of Music; US$ 20.000 para o Departamento de Bombeiros e distribuir presentes para moradores de um abrigo da cidade. Drake ainda afirmou: “Esse clipe é a coisa mais importante que já fiz na minha carreira”.

