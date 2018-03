Donos de armas se desfazem de rifles em campanha viral na internet

Um vídeo publicado por Scott Pappalardo destruindo seu rifle AR-15, parecido com o usado por Nikolas Cruz no massacre da escola em Parkland, já foi visto mais de 15 milhões de vezes no Facebook.

Usando o hashtag #OneLess, Pappalardo disse que queria ter certeza que sua arma nunca tiraria a vida de ninguém.

Em seu vídeo, ele disse acreditar firmemente no direito de todos os americanos de possuíram uma arma, mas disse não acreditar que civis deveriam ter armas que podem causar tanta morte e destruição.

BSO pode receber armas indesejadas

A publicação Ben Dickmann se desfazendo de seu rifle AR-57 em uma delegacia do Broward Sheriff’s Office também rendeu centenas de milhares de compartilhamentos nas redes sociais. Na publicação, Dickmann disse não acreditar mais que uma pessoa sem farda precisa de um rifle e por isso estava entregando o seu para a polícia. “Eu poderia ter vendido esse rifle, mas ninguém precisa dele”, disse a publicação. “Eu serei a mudança que quero nesse mundo”.

O BSO informou que pessoas interessadas em de desfazer de suas armas de fogo devem entregá-las descarregadas. Basta ligar para o número de não emergência do BSO: (954) 765-4357 para combinar a entrega. A arma pode ser levada pessoalmente a uma delegacia. Nesse caso, o BSO instrui que ela deve ser deixada no porta-malas do carro para ser retirada por um oficial.

Veja o vídeo deScott Pappalardo:

Baixe nosso app:

Comments